Concert : Yang Sung-won & Enrico Pace

Le violoncelliste sud-coréen Yang Sung-won et le pianiste italien Enrico Pace donneront un récital à l’occasion de la sortie de leur album « Cantique d’amour » en septembre.





Il s’agit du 2e album de ce duo après « Brahms et Schumann : l’intégrale des morceaux pour violoncelle et piano » sorti en 2014. Son enregistrement a été réalisé en mars 2018 au Tongyeong Concert Hall en Corée du Sud. Il inclut des pièces cachées de Liszt et de Chopin, deux pianistes et compositeurs qui ont marqué le 19e siècle.





Le concert sera divisé en deux actes : lors du premier, les deux artistes interpréteront neuf pièces de Liszt telles que « Romance Oubliée S.132 », « La Lugubre Gondola S.134 » et « Elégie no°1, S.130 ». Le second acte sera consacré à Chopin pour exécuter « Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 65 » et « Introduction et Polonaise brillante op. 3 ».





Date : le 5 novembre 2018

Lieu : Lotte Concert Hall

Site : http://www.lotteconcerthall.com/