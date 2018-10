Seoul Cafe Show 2018

La 17e édition du Seoul Cafe Show se déroulera du 8 au 11 novembre au Coex Hall à Séoul.





Il s’agit d’une exposition internationale qui présente les tendances mondiales du café et des boissons. Le thème de cette année est « Une tasse du monde, nous créons le monde avec du café ».

A cette manifestation participeront plus de 600 entreprises de 40 pays pour faire la promotion de leurs produits relatifs à divers domaines, tels que le café, les boissons, la pâtisserie et la décoration intérieure, et avoir des rendez-vous d’affaires.





Cet événement proposera également aux visiteurs des programmes intéressants qui leur permettront d’essayer des mélanges de diverses sortes de café ou de thé pour trouver des boissons qui leur plaisent.





Date : du 8 au 11 novembre 2018

Lieu : Coex Hall à Séoul