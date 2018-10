Le polder de Saemangeum, futur hub des énergies renouvelables

ⓒYONHAP News

Un parc consacré aux nouvelles énergies renouvelables verra le jour à Saemangeum. Il sera construit au sein des zones destinées à la coopération internationale et à la recherche industrielle, dans l’enceinte de la digue de Saemangeum. Il occupera un terrain de 38,3 km2, ce qui représente 9,4 % de la surface totale. Le site abritera des installations d’énergies vertes d’une puissance de 4 GW, comme l’énergie photovoltaïque, l’éolien, la pile à combustible et l’énergie marémotrice. Afin de mener à bien ce projet, les secteurs public et privé investiront respectivement 569 et 10 000 milliards de wons, à savoir environ 440 millions et 7,7 milliards d’euros.





Saemangeum est un polder géant de 40 000 hectares ceinturé par la digue du même nom. Celle-ci, longue de 33,9 km, relie trois villes sur la côte sud-ouest du pays : Buan, Gimje et Gunsan. Lancés en 1991, ses travaux ont été achevés en 2010 pour un coût total de 2 900 milliards de wons, c’est-à-dire environ 2,2 milliards d’euros. La construction a donc duré environ 20 ans. Le projet a connu beaucoup de changements à chaque arrivée d’un nouveau gouvernement. Ses travaux ont dû être stoppés ou reportés à plusieurs reprises face à l’opposition. Enfin, une fois la digue construite, les avis divergeaient autour de son usage.





Au début, le projet de Saemangeum a été conçu afin d’assurer la sécurité alimentaire à travers la création de zones agricoles. Au fur et à mesure que la situation alimentaire a connu de profonds changements dans la société sud-coréenne, le pays s’est retrouvé avec un surplus de riz et l’usage agricole a été remis en question. Dans ce contexte, le gouvernement de Roh Moo-hyun a décidé de laisser 28 % du terrain à des fins non agricoles. Et cette part a atteint 70 % avec l’arrivée de Lee Myung-bak au pouvoir. L’ancienne présidente Park Geun-hye a encore rectifié le tir en accordant la création de zones destinées à la coopération économique. Au final, l’idée de développer le secteur primaire a été complètement abandonnée.





Moon Jae-in tente de faire de Saemangeum une plaque tournante de l’économie en mer Jaune. Selon le chef de l’Etat, son développement pourrait s’accélérer avec la construction du parc d’énergies renouvelables. Face à cette annonce, certains lui reprochent de modifier de manière unilatérale le plan existant de développement.