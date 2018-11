Le BIAF 2018

Le Bucheon International Animation Festival 2018 qui s’est déroulé du 19 au 23 octobre a présenté une moisson impressionnante de films d'animation, longs ou courts ; une profusion qui montre que la japanimation n'est pas la seule sur ce terrain et que les récents succès sud-coréens commencent à porter leurs fruits.





*Longs métrages internationaux et français

Cette année, l'animation française a tenu une grande place dans la sélection de longs-métrages comme d'habitude. D'abord avec la co-production internationale de « Another Day of Life » qui fut sélectionné à Cannes cette année. C'est une sorte de documentaire de guerre, celle de la guerre civile en Angola. « A Man is Dead » est une production totalement française. Ce film d'Olivier Cossu raconte une grève ouvrière à Brest. L'intervention du regretté cinéaste engagé René Vautier vaut le détour. Le temps était lourd sur le BIAF avec d'autres films et d'autres guerres comme celle de « Funan » dont le contexte est la dictature des Khmers Rouges au Cambodge. La moisson coréano-japonaise était plus tournée vers les enfants avec « The Moon in the Hidden Woods » et « Okko's Inn ». Mais le « Motel Rose » de Yeo Eun-a revenait, courageusement, sur la prostitution des très jeunes filles du pays.





*Foison de courts-métrages d'animation

Les films d'animation sont réputés pour être plus difficile à faire et plus long à terminer que les films avec acteurs vivants. Mais ils sont aussi moins contraignants au niveau des budgets et des calendriers. Il faut donc avant tout de la patience aux animateurs du monde entier. Le résultat est une foison de films en provenance des quatre coins du monde. Comme toujours dans ces grand show-cases que sont souvent devenus les festivals, on se demande ce que les programmeurs avaient en tête avant de piocher des pelletés de films dans les sélections des grands festivals internationaux d'animation (celui d'Annecy en tête). La réponse est peut-être dans les Midnight Screenings et la catégorie des Feature Perspective largement occupée par les films nippons : les mangas.





*La série K SEVEN STORIES comme plat de résistance

Il apparaît rapidement que la foison de films venus du monde entier sert d’apéritif à de déjà célèbres (via Internet) mangas nippons comme la série « K Seven Stories » qui raconte en cinq films de presque une heure chacun des histoires de luttes de gang composés de beaux gosses et de minettes sexys.





*Annecy à la rescousse et les films de fin d'études

Finalement, le Festival d'Annecy aura son programme en hommage. Même si un bon tiers des films viennent déjà de sa gargantuesque programmation, le BIAF en remet une couche pour le bonheur des petits et des grands. Parallèlement à la diffusion de ces bijoux d'animation, on assiste à la projection des films de fin d'études des étudiants sud-coréens en animation. Il faut dire que le succès récent de Yeon Sang-ho a fait exploser le box-office des départements universitaires où est enseigné l’animation. Yeon a placé trois films d'animation dans des festivals internationaux, dont les très noirs « King of Pigs », « The Fake » et l'incontournable film de zombies « Seoul Station ». Son passage au film « live » avec « Train to Busan » puis « Psychokinesis » a suffi pour convaincre toute une jeune génération d’animateurs en herbes de se lancer dans les études. Les années à venir vont déborder de films d'animation made in Korea.





*De la technologie et de la diversité

Il ne faut pas confondre quantité avec diversité. Il est certain que l'animation sud-coréenne manque de diversité mais la noyer sous la quantité de films très similaires ne change pas les données du problème. Au contraire, cela renforce l'arbitraire de ceux qui font la pluie et le beau temps. D'autre part, la technique semble entrée en premier dans les préoccupations locales sur l'animation ; Pourtant Yeon Sang-ho a obtenu de fulgurants succès avec une technique digne des films d'animation des années 1920. Serait-ce un malentendu ou une confusion organisée ? L'avenir nous le dira.





[Photo : BIAF]