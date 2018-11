L’exécutif veut renforcer l’autonomie des collectivités locales

ⓒYONHAP News

Le président de la République tente de renforcer l’autonomie des collectivités locales. La décentralisation est l’une des promesses électorales de Moon Jae-in. Ce dernier s’est engagé à rendre les gouvernements locaux aussi autonomes que le gouvernement central. Le locataire de la Maison bleue s’est fixé l’objectif d’encourager la participation citoyenne à la décision publique et de rendre chaque collectivité locale à la fois autonome, transparente et responsable. Parallèlement, la relation de coopération entre les gouvernements central et régionaux sera définie. Des efforts destinés à améliorer l’efficacité des activités administratives des collectivités locales seront également déployés. Dernièrement, le renforcement du financement est également annoncé, car l’autonomie régionale ne serait qu’un mirage sans des moyens financiers suffisants.





Afin d’y parvenir, les riverains pourront proposer un arrêté au gouvernement local. Actuellement, toute proposition doit passer par la collectivité locale concernée. Le parlement régional pourra directement embaucher le personnel administratif. Ainsi, les collectivités locales et le parlement régional deviendront plus indépendants et autonomes. Pour renforcer le financement régional, la part des impôts nationaux et régionaux, respectivement de 76 % et 24 %, sera ajustée progressivement pour afficher 74 % et 26 % en 2020 avant d’atteindre deux ans plus tard 70 % et 30 %. En même temps, le taux d’imposition régionale passera de 15 % à 20 % entre 2019 et 2020 afin de doter les collectivités locales de recettes fiscales supplémentaires estimées à environ 11 700 milliards de wons, à savoir environ 9 milliards d’euros.





Quelles sont les priorités fixées par les autorités publiques afin de mener à bien cette réforme ? Tout d’abord, la coopération de l’Assemblée nationale est indispensable pour réviser plusieurs dispositifs sur la valeur ajoutée et sur les impôts régionaux. Deuxièmement, le meilleur compromis doit être trouvé à travers des concertations étroites avec les collectivités locales. Ces dernières ont salué les efforts déployés par le gouvernement tout en qualifiant d’insuffisants les moyens annoncés pour renflouer le budget régional. Selon certains, ces mesures risquent de creuser l’écart des finances entre les villes situées dans la région métropolitaine et le reste du pays.