Non réel : Namgung Eun-yeong

Date de naissance : le 1er janvier 1958

Début : 1979





Yeojin est une auteure-compositrice-interprète sud-coréenne, qui a aussi mené une carrière de professeure de lycée et d’université.





Née en 1958, elle a étudié la musique vocale comme spécialité à l’Université nationale de Séoul. En 1978, quand elle était étudiante, elle a participé à une compétition de chant organisée par la chaîne MBC pour y obtenir un prix. L’année suivante, elle a sorti son premier album. Depuis, elle a mené ses activités en tant que chanteuse, tout en travaillant comme professeure de musique dans un lycée à Séoul, jusqu’à ce qu’elle arrête sa carrière d’enseignante en 1995.





« Only Longing Grows » est le principal tube de Yeojin qu’elle a composé et écrit. Cette chanson a été reprise par plusieurs chanteurs comme Roh Yeong-shim, Ju Hyeon-mi, Yun Min-su, Lee Jeong et Solar du groupe Mamamoo.





Yeojin (album, août 1995)

Yeojin 2 (album, octobre 1995)

Only Longing Grows (album, 2000)

To Love (album, juin 2009)

Now here (album, juillet 2012)