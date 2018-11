Début : 2018





Yeim a fait ses débuts avec son premier single « Meet me at the corner » sorti en avril 2018. Cette chanson de styles R&B et ballade est composée par deux compositeurs célèbres, Seion et Jake K. Cet album opus inclut les versions japonaise et chinoise de ce titre.





Six mois plus tard, la chanteuse a présenté son 2e single dont le titre est « Tell me first ». C’est une ballade classique qui convient à l’automne. Comme son premier disque, celui-ci contient deux autres versions en langues étrangères (japonais et chinois).





L’artiste a également participé à la bande originale de la série télévisée « Goodbye to Goodbye » diffusée sur la chaîne MBC.





Meet me at the corner (single, avril 2018)

Tell me first (single, octobre 2018)