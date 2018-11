La rencontre de la musique traditionnelle et du jazz

De la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, lorsque les Coréens étaient sous le charme du pansori, le récit chanté, et du sanjo, une musique instrumentale basée sur l’improvisation, un genre musical unique est apparu chez les Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans, au sud des Etats-Unis. Il a fallu attendre jusqu’aux années 1910 pour que ce style musical initialement baptisé « ragtime » ou « rag » tout court puisse enfin recevoir le nom de « jazz ». Il est difficile de définir le jazz en quelques mots, mais il est clair que c’est une musique à l’esprit libre qui met en valeur le sens musical et l’expressivité d’un musicien. A cet égard, le jazz est souvent comparé à la musique folklorique coréenne. En fait, les artistes de gugak, la musique traditionnelle du pays du Matin clair, sont nombreux à collaborer avec les musiciens de jazz pour faire naître un large éventail de musiques nouvelles et passionnantes. Le tout premier exemple de la fusion du jazz et du gugak remonte à la fin des années 1980, où l’ensemble Kim Duk-soo et le groupe de jazz multinational Red Sun se sont rencontrés pour la première fois lors d’un festival de musique en Allemagne.





Après la libération du joug colonial japonais en 1945, les artistes du pays du Matin clair ont dû faire face aux flux culturels venant du monde occidental. La musique traditionnelle qui réconfortait le peuple coréen depuis la nuit des temps a failli disparaître à jamais, comme si elle était le symbole du passé qui devait être oublié. Cependant, les musiciens ont fait des efforts constants afin de trouver de nouvelles voies qui permettraient de raviver la tradition musicale du pays. Le samulnori, qui puise ses racines dans la musique paysanne nommée en coréen « nongak », est l’un des fruits de ces efforts. C’est Kim Duk-soo qui a créé ce « jeu à quatre objets ». La rencontre du samulnori avec le groupe de jazz multinational Red Sun a apporté une bouffée d’air frais à la scène de la musique traditionnelle coréenne.





De son côté, les membres du groupe de jazz allemand Saltacello ont composé des mélodies basées sur les chansons folkloriques coréennes telles que « Jindo Arirang », « Ganggangsullae » et « Ongheya » à l’occasion de leur concert à Séoul à la fin des années 1990. Le groupe a également sorti un album commémorant le marathonien coréen Son Ki-chong qui avait remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Berlin en 1936.





Prelude est, quant à lui, un groupe de jazz sud-coréen formé en 2003 par quatre étudiants du Berklee College of Music de Boston aux Etats-Unis : Koh Hee-an au piano, Choi Jin-bae à la contrebasse, Richard Rho au saxophone ténor et Han Woong-won à la batterie. Le groupe s’est fait connaître des passionnés de la musique traditionnelle coréenne grâce à son album « Fly In » qui contient plusieurs adaptations des mélodies folkloriques. L’année dernière, Prelude a sorti un nouvel album « L’homme coréen » avec le concours du chanteur Lee Hee-moon de SsingSsing, un groupe de six musiciens.





La collaboration entre les artistes de musique traditionnelle et ceux venus d’univers musicaux différents est accueillie de façon mitigée par les critiques et le public. Alors que certains pensent qu’elle peut rapprocher la jeune génération de la tradition musicale de leur pays, d’autres craignent qu’elle ne ruine le patrimoine musical coréen. Quelles tentatives survivront dans l’avenir ?





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « L’histoire d’un lapin » interprété par Ahn Suk-seon et Linda Sharrock au chant en compagnie de Wolfgang Puschnig au saxophone et de Kim Duk-soo au janggu

2. « Jindo Arirang » ou « Arirang de l’île de Jindo » interprété par Saltacello

3. « Nanbongga » interprété par Prelude en compagnie de Lee Hee-moon au chant