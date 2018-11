Une université vietnamienne propose un cursus de maîtrise en coréen

ⓒ Getty Images Bank

Au Vietnam, l’intérêt pour l’apprentissage du coréen croît de plus en plus. L’université de langues et d’études internationales de Hanoï a récemment créé un cursus de maîtrise en coréen. C’est une première dans ce pays. L’académie a sélectionné en avril et en septembre 13 élèves pour ce programme.





C’est en 1994 que des universités vietnamiennes ont commencé à proposer le coréen comme 2e langue étrangère, deux ans après l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Vietnam.





Dans ce pays, 25 universités disposent d’un département de coréen ou proposent cette langue comme spécialité. Actuellement, quelque 15 000 étudiants l’apprennent. De plus, il est possible de suivre des cours de coréen au collège et au lycée en tant que 2e langue étrangère ou dans le cadre des programmes après l’école.





Dans tout le pays, il y a 15 Instituts Sejong. L’Institut Sejong est une organisation officielle agréée par le gouvernement coréen pour l’enseignement de la langue et de la culture coréennes. Il existe également plusieurs centaines d’instituts privés qui donne des cours de la langue du pays du Matin clair.