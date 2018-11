Un agent de sécurité-robot à l’essai dans une gare de Tokyo

ⓒ Getty Images Bank

Le quotidien économique nippon Nikkei a annoncé qu’un projet d’essai d’un robot doté d’une intelligence artificielle et qui sera chargé de la surveillance d’une gare sera mené à la fin du mois prochain à Tokyo.





Le nom de ce robot est « Perseus Bot ». Il s’agit d’une combinaison de « Persée », le nom d’un héros de la mythologie grecque, et du mot « robot ». Cette machine surveillera l’intérieur de la gare de Seibu-Shinjuku dans la capitale japonaise. En se déplaçant, il vérifiera s’il y a des gens qui ont l’air suspect.





Lorsque « Perseus Bot », équipé d’un capteur percevant les mouvements d’êtres humains, détecte une personne qui reste accroupie ou couchée par terre pendant un certain temps, il le signalera au personnel de la station. Grâce à son intelligence artificielle, il pourra améliorer sa capacité de juger les « actes suspects ».





Si on teste ainsi l’efficacité d’un agent de sécurité-robot, c’est à cause du manque de main d’œuvre dans le secteur de la sécurité dans ce pays. L’année dernière, le nombre d’offres d’emploi dans ce domaine était 7,5 fois plus élevé que celui de demandeurs.