Table de bonheur des migrants dans les zones rurales (II)

Dans les grandes villes, on est habitué à consommer des plats instantanés et des produits dont on ne connaît pas l’origine. Mais si l’on s’en éloigne un peu pour se déplacer dans les zones rurales ou maritimes, on se rend compte qu’il existe des produits très frais qui nous rendent sains.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite à la table des gens qui ont quitté la ville pour jouir de la vie paisible et naturelle dans les zones rurales.





Notre première destination cette semaine est Cheongsan-do, une île située à environ une heure en bateau de Wando, dans la province de Jeolla du Sud. Ici, nous sommes accueillis par M. Lee, qui a déménagé dans cette île il y a six ans. Les magnifiques paysages et les produits halieutiques abondants l’auraient amené à tourner une nouvelle page de sa vie dans le petit village maritime. En fait, il y a une autre raison plus importante pour ce choix. Il voulait offrir une vie plus heureuse à sa femme dans sa ville natale.

Depuis son arrivée, il a commencé à faire la culture d’ormeaux avec ses beaux-parents. Au début, tout était nouveau et difficile, mais au fur et à mesure, en voyant le fruit de ses efforts, il a ressenti une joie qu’il n’avait jamais connue auparavant.





Sa belle-mère qui avait accueilli chaleureusement sa décision de venir s’installer à ses côtés, l’a encouragé continuellement avec de délicieux plats d’ormeaux. Selon lui, à chaque fois qu’il faisait face à des difficultés dans ce nouvel environnement et qu’il souffrait de la nostalgie de la vie urbaine, les plats de sa belle-mère ont contribué énormément à le consoler. Alors, quels plats auraient séduit les papilles de M. Lee ? Tout d’abord, le ragoût « Cheongsando tang ». On fait sauter dans l’huile de sésame sauvage des ormeaux coupés en petits morceaux avant d’y verser de l’eau mélangée du riz en poudre et de la poudre de sésame sauvage. La particularité, c’est que bien qu’on l’appelle « tang » ou ragoût en français, il ne s’agit pas d’un plat liquide mais plutôt d’une soupe bien dense. Avec les ormeaux entiers, on prépare la galette « jeonbokjeon ». On les trempe dans le jaune d’œuf mélangé à divers légumes coupés en petits dés puis les fait cuire à la poêle. Vu le prix très élevé des oreilles de mer, les gens des grandes villes ne pourront jamais concevoir d’en consommer autant. Ce n’est pas tout. Le « jeonbokgimguk », la soupe limpide dans laquelle est trempée les ormeaux et les algues séchées « gim », est un plat particulièrement recherché le lendemain d’une soirée arrosée.





Déplaçons-nous à Omi-ri de la ville de Gurye, dans la province de Jeolla du Sud. Ici, il y a un village appelé « haengbokmaeul » ou « village du bonheur » où se sont rassemblés les habitants originaires de grandes villes. Parmi eux, Mme Choi a décidé de s’y installer après avoir été fascinée par les beaux paysages lors d’un voyage dans la région.

Quelles sont les spécialités qu’elle nous propose ? Traditionnellement, on consommait beaucoup d’escargots d’eau douce qui vivent dans les cours d’eau limpides. Avec ces « daseulgi », on prépare le « daseulgimuchim » en les mélangeant à divers légumes et en les assaisonnant avec de la pâte de piment rouge et du vinaigre. Quant au « euneo », surnommé le « roi des rivières limpides », il est également très aimé des habitants étant donné sa saveur simple et son parfum de pastèque. Pour apprécier le goût original du poisson, on propose une grillade, et en tant que plat fortifiant on prépare le « euneo daetongbap » en cuisant à la vapeur le tronc d’un bambou rempli de riz, de poisson et de divers ingrédients médicinaux dont le ginseng et le ginkgo.





Est-ce que vous avez aimé notre voyage culinaire dans les zones rurales ? Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair, rendez-vous également dans les campagnes et découvrez divers plats à base d’ingrédients locaux frais.