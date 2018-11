Séoul et Washington préparent le transfert de l’Opcon

ⓒYONHAP News

Nous allons d’abord nous pencher sur l’avenir de l’alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis après le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon) de Séoul à Washington. A l’issue de la 50e réunion consultative annuelle sur la sécurité (SCM) entre les deux alliés, tenue hier à Washington, leurs ministres de la Défense ont signé une directive à suivre après le transfert de l’Opcon. Ce plan se résume en trois axes. D’abord, les forces américaines continuent de stationner en Corée du Sud. Ensuite, la structure du Commandement des forces combinées Corée-USA (CFC) ne changera pas. Enfin, le CFC sera dirigé par un général d’armée sud-coréen assisté par un général américain de même grade, ce qui renverse la hiérarchie actuelle.





Cette nouvelle devrait rassurer ceux qui s’inquiétaient d’un éventuel affaiblissement de l’alliance sud-coréano-américaine qui pourrait engendrer, notamment, le retrait des GI ou la dissolution du CFC. Ce qui est tout aussi remarquable, c’est la composition de l’état-major des forces combinées. En convenant de nommer un sud-Coréen à la tête du CFC, l’armée américaine a ainsi reconnu une première dérogation au principe dit « Pershing ». Il s’agit de ne pas céder le droit de commandement des unités américaines à un étranger.





Nommer un général américain quatre étoiles au poste de chef-adjoint du CFC, et non un général trois étoiles, est tout aussi surprenant. La différence, c’est qu’un général d’armée peut mobiliser plus facilement les forces américaines stationnées au Japon. Car elles sont commandées par un général de corps d’armée, le grade inférieur. Entre deux généraux de même grade, obtenir la mobilisation des troupes de l’autre aurait compliqué le processus de leur déploiement sur la péninsule coréenne en cas d’urgence.





Alors, à quand le transfert du commandement en question ? Selon certains observateurs, il se peut que ce transfert s’achève, de manière progressive, d’ici 2022, c’est-à-dire durant le mandat du président Moon Jae-in. D’autant plus que les deux alliés se sont engagés à accélérer ce processus lors de leurs dernières discussions où une série de documents juridiques en ce sens ont été signés. Ces accords portent, entre autres, sur le plan de transfert de l’Opcon fondé sur des conditions, la structure de commandement, ainsi que les relations entre les états-majors interarmées sud-coréen et américain et le Commandement de l’Onu.