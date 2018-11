Jean-Paul Philippot au PBI 2018

Du 23 au 25 octobre, s’est tenu à l’Hôtel CONRAD de Séoul, la conférence du Public Broadcasters International ou PBI 2018. Créé en 1990, cet événement annuel a pour but de réunir les diffuseurs publics du monde entier. Chaque année, ils échangent et discutent des challenges actuels et plus encore pendant trois jours.





ⓒ Crédit PBI 2018

C’est la KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio, qui a organisé cette 27e édition et a permis à près de 200 représentants venus des quatre coins de la planète de se rassembler autour de plusieurs sessions à thèmes.





ⓒ Prise par Amélie Brissaud

Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF (Radio-Télévision Belge Francophone) et président de l’UER (Union Européenne de Radio-Télévision) a accepté de répondre à nos questions. Médiateur lors de la 1ère session, il nous a accordé un peu de son temps et a revu avec nous l’évolution de l’audiovisuel au cours du siècle passé pour arriver aux défis qui sont désormais le quotidien de l’audiovisuel mondial.