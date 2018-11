ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud est un pays à fort héritage confucianiste. Beaucoup de comportements sont le résultat d’une éducation reçue depuis des siècles incluant des valeurs et principes confucéens. Parmi ceux-là, on trouve les funérailles. En effet, les morts sont traités au pays du Matin clair bien différemment de ce que l’on connaît en Occident.





ⓒ YONHAP News

Tout d’abord, le deuil se porte jour et nuit pendant trois jours. Durant cette période, la famille proche (souvent le conjoint et les enfants) veille jour et nuit à la mémoire de l’être disparu. Sur un autel trône le portrait du défunt, entouré de milliers de fleurs et de quelques offrandes. Alors que les invités affluent petit à petit, la famille endeuillée les voit défiler devant eux pour se livrer à une forme de prosternation appelée jeol afin de marquer leurs respects.





Attenante à la salle de recueillement, se trouve une grande pièce où repas et boissons sont servis en continu, de jour comme de nuit. Les invités se souviennent du défunt et la bonne humeur est souvent au rendez-vous, même si quelques débordements peuvent être à déplorer, l’alcool aidant. Le deuxième jour est la mise en bière du mort. La famille proche y assiste.





ⓒ YONHAP News

Au dernier jour, c’est la crémation ou l’enterrement qui a lieu, mettant fin à une longue veillée éreintante pour la famille. De nos jours, les sud-Coréens sont de plus en plus nombreux à choisir de se faire incinérer. Malgré tout, beaucoup continuent de choisir de se faire enterrer. Les cimetières ne se présentent pas du tout comme on les connaît en Occident, à savoir un nombre incalculable de tombeaux de marbre ou de granit derrière une église. En Corée du Sud, on trouvera, à flanc de montagne, des dômes de terre recouverts d’herbe et avec parfois un coffrage en pierre pour les plus fortunés. C’est là que les personnes souhaitant se recueillir iront partager un repas avec le défunt.





ⓒ Getty Images Bank