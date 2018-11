Les constructeurs navals sud-coréens sortent la tête de l’eau

ⓒKBS News

Les constructeurs navals sud-coréens voient leur carnet de commandes se remplir de nouveau. Ainsi, le pays du Matin clair pourrait reprendre à la Chine la tête du classement mondial en la matière d’ici la fin de cette année. Cette embellie s’explique par la hausse des commandes et du prix des navires dans les domaines phares de la Corée du Sud, à savoir les méthaniers servant à transporter de grands volumes de gaz naturel liquéfié (GNL), et les « très grands pétroliers transporteurs de brut », une catégorie connue sous le sigle VLCC. En 2016, le marché mondial des chantiers navals a été plongé dans le marasme, au point qu’il ne comptait que 14 navires commandés pour les superpétroliers de type VLCC et 10 pour les méthaniers. Cette année, leur nombre a atteint respectivement 38 et 44. Et ce sont les constructeurs sud-coréens qui ont décroché la plupart de ces commandes.





En revanche, l’industrie navale chinoise, dirigée par l’Etat, montre ses limites concernant la performance technologique et la qualité de ces produits. Autre désavantage, la Chine connaît une hausse du prix de ses matières premières et de sa main d’œuvre, ce qui diminue sa compétitivité. Par ailleurs, le nombre de commandes sur le marché mondial a dégringolé pour les cargos vraquiers suite à l’excès de l’offre, alors que les chantiers navals chinois sont spécialisés dans la construction de navires de cette catégorie. Ainsi, ils n’étaient que 185 au cours des trois premiers trimestres, contre 353 en 2017.





Toutefois, certains soulignent qu’il est trop tôt pour prédire une véritable renaissance de l’industrie navale du pays du Matin clair. Ses constructeurs sont loin de retrouver la belle situation d’autrefois, même s’ils reconquièrent la première place de commandes cette année. D’ailleurs, il faudra du temps pour que la hausse des commandes se reflète dans les résultats d’exploitation. En plus, leurs concurrents chinois constituent toujours une redoutable menace bien qu’ils accusent une baisse de compétitivité. Cette année, les trois plus grands constructeurs sud-coréens vont afficher des résultats décevants. Hyundai Heavy Industries et Samsung Heavy Industries devraient connaître un déficit respectivement de plus de 300 milliards et de 200 milliards de wons, soit 230 et 155 millions d’euros. Seul Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) devrait connaître un excédent alors qu’il bénéficie d’une aide gouvernementale. Par conséquent, ils devraient redoubler d’efforts pour renforcer leur compétitivité. Il s’agit de poursuivre la recherche et le développement dans la construction de navires à haute valeur ajoutée, tout en prenant des mesures de restructuration telles que la vente de leurs actifs et la réduction des coûts.