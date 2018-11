La Cour suprême ordonne à une entreprise japonaise d’indemniser les travailleurs forcés

ⓒYONHAP News

Dans le procès engagé par quatre victimes de travail forcé au Japon durant la période de colonisation, la Cour suprême a confirmé le 30 octobre le verdict rendu par la Haute cour de Séoul, ordonnant à une entreprise de sidérurgie japonaise de dédommager les plaignants. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSM), ex-Nippon Steel, devra ainsi verser 100 millions de wons, soit environ 77 000 euros, à chacun d’entre eux. Après cette décision de la Justice, d'autres procès similaires devraient suivre. Mais, surtout, les relations entre la Corée du Sud et le Japon risquent d’en être affectées. Tokyo a violemment réagi à la décision de la plus haute juridiction sud-coréenne en la qualifiant d’inadmissible.





Dans son jugement, l’assemblée plénière de la Cour suprême a estimé que le rejet de la responsabilité d'indemnisation par Tokyo est fondé sur la légitimité supposée de la colonisation de la péninsule, et qu'une telle position est contraire à la Constitution sud-coréenne et donc inacceptable. La Justice a en outre affirmé que le droit des victimes à réclamer des dommages et intérêts reste toujours valable malgré l'accord conclu entre la Corée du Sud et le Japon en 1965, en vertu duquel ce dernier a versé à Séoul une somme compensatoire importante pour son occupation de la péninsule, permettant ainsi d’établir les relations diplomatiques entre les deux pays.





Les victimes sud-coréennes de travail forcé avaient initialement porté leur cas devant la Justice japonaise. Mais le tribunal régional d'Osaka a rejeté leur demande d'indemnisation. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême de l’Archipel en octobre 2003.





Les plaignants se sont alors tournés vers la Justice de leur pays en 2005. Mais les tribunaux de première et deuxième instance ont rejeté leur demande en reconnaissant la validité du verdict prononcé par le Japon. Pourtant, en 2012, la Cour suprême de Corée du Sud a estimé que celle-ci avait rendu son jugement en supposant la légitimité de la colonisation de la péninsule coréenne, ce qui va à l'encontre des valeurs fondamentales de la Constitution. La plus haute juridiction sud-coréenne a renvoyé l'affaire devant la Haute cour de Séoul. En 2013, celle-ci a ordonné à Nippon Steel de verser 100 millions de wons à chacun des plaignants, en déclarant que le sidérurgiste japonais avait perpétré des actes illégaux en réquisitionnant de force la main-d’œuvre coréenne et aidé ainsi le gouvernement japonais à mener une guerre d'invasion. Une condamnation confirmée par la Cour suprême de Corée du Sud, le 30 octobre dernier.





Ce jugement a ceci de particulier qu'il reconnaît le droit individuel des victimes de travail forcé à exiger des compensations pour les préjudices subies. Un droit que la Justice japonaise n'avait pas reconnu. Tokyo a toujours soutenu que tous les contentieux liés à la colonisation nippone avaient été réglés de manière définitive par l'accord de 1965 entre les deux pays. Suite à cet accord, le Japon avait versé 500 millions de dollars à la Corée du Sud en guise de subventions et de prêts pour le développement économique du pays.





Après la décision de la Cour suprême, d'autres procès similaires devraient suivre. Une dizaine de procès engagés contre des firmes japonaises sont déjà en cours en Corée du Sud. Il reste toutefois à voir si l'indemnisation sera réellement mise en œuvre. Si Nippon Steel n'accepte pas le jugement de la Justice sud-coréenne, une confiscation de ses biens détenus au pays du Matin clair pourrait théoriquement avoir lieu, même si son exécution ne sera pas facile en pratique.





Enfin, la décision de la Justice sud-coréenne risque de faire remonter les tensions entre les deux voisins, au moment où une coopération étroite est plus que jamais nécessaire pour résoudre, entre autres, la question du nucléaire nord-coréen. Dès l'annonce du verdict de la Cour suprême, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dénoncé un jugement « inconcevable » au regard du droit international. Selon certaines sources, Tokyo envisagerait même de saisir la Cour internationale de justice.