Séoul et Washington d’accord sur le maintien des forces américaines après le transfert de l’Opcon

Le ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo et son homologue américain James Mattis se sont rencontrés le 31 octobre, à Washington, dans le cadre de la 50e réunion consultative annuelle sur la sécurité Corée-USA (SCM). A l'issue de cette rencontre, les deux hommes ont signé une directive sur la défense conjointe à mettre en place après le transfert du contrôle opérationnel des forces armées en temps de guerre (Opcon), des Etats-Unis à la Corée du Sud.





Cette directive prévoit notamment le maintien de la présence des forces américaines et du Commandement des forces combinées Corée-USA (CFC) dans la péninsule même après le transfert de l'Opcon. Elle stipule en outre qu'un général sud-coréen quatre étoiles occupera le poste de chef du CFC et qu'il sera assisté par un général américain. Actuellement, il est dirigé par un général américain.





Cet accord auquel sont parvenus les deux pays devrait apaiser les inquiétudes de ceux qui craignent un affaiblissement de l'alliance sud-coréano-américaine et un accroissement de l'instabilité sécuritaire à la suite de la reprise de l'Opcon par Séoul. En effet, certains ont même évoqué l'éventualité d'un retrait des forces américaines de la péninsule ou d'un démantèlement du Commandement des forces combinées après ce transfert.





La décision de nommer un général sud-coréen à la tête du Commandement des forces combinées revêt une signification particulière. L'armée américaine ne se place jamais sous les ordres d'une autre armée. En outre, en confiant le poste de vice-commandant à un général américain plutôt qu'un lieutenant-général, on peut espérer un déploiement plus efficace de renforts américains en cas de conflit.





Outre la directive sur la défense commune, les deux alliés ont adopté d'autres documents à l'occasion de cette SCM. Ils ont signé notamment un premier amendement au texte-cadre du « Plan de transfert de l'Opcon basé sur des conditions ». En 2014, la Corée du Sud et les Etats-Unis s'étaient mis d'accord pour transférer l'Opcon à Séoul si trois conditions sont remplies. D'abord, l'armée sud-coréenne doit posséder la capacité militaire essentielle pour assurer le commandement de la défense conjointe. Deuxièmement, elle doit disposer de la capacité de réaction nécessaire pour intervenir en amont face aux menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Enfin, l'environnement sécuritaire dans la péninsule coréenne et dans la région doit répondre aux besoins liés au transfert de l'Opcon. En plus de ces conditions, les deux alliés ont décidé d'accélérer le processus de vérification de la capacité de l'armée sud-coréenne à diriger les opérations des forces combinées. Dans ce cadre, Séoul et Washington procéderont dès l'année prochaine à l’examen de sa capacité opérationnelle initiale (IOC). S'en suivront, ensuite, les étapes de vérification de sa pleine capacité opérationnelle (FOC) et de sa pleine capacité à effectuer des missions (FMC). Reste à voir si le transfert de l'Opcon aura lieu d'ici 2022, soit avant la fin du mandat de Moon Jae-in, comme l'a promis le président depuis sa campagne électorale en 2017.