Moon Jae-in prononce son discours de politique générale au Parlement

ⓒYONHAP News

Le président de la République a prononcé le 1er novembre son discours de politique générale sur le budget de l’Etat pour 2019 devant l'Assemblée nationale. Le projet budgétaire du gouvernement pour l’année prochaine s’élève à 470 500 milliards de wons, environ 360 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 9,7 % par rapport au budget de cette année. Dans son allocution, Moon Jae-in a exprimé sa volonté de faire de la Corée du Sud un Etat « inclusif » où nul citoyen ne subit de discrimination. Concernant la question nord-coréenne, marquée notamment par la perspective d'un deuxième sommet entre Pyongyang et Washington, il a rappelé la nécessité de saisir l'opportunité actuelle et a exhorté les députés à œuvrer ensemble pour l'instauration de la paix dans la péninsule.





Au cours de son discours qui a duré environ 35 minutes, le locataire de la Maison bleue a mis un accent particulier sur la notion d'« Etat inclusif » et consacré l'essentiel de son intervention aux questions économiques. Il a affirmé son intention de poursuivre sa politique économique qui repose sur trois piliers, à savoir une croissance tirée par les revenus, une croissance basée sur l'innovation et une économie équitable. En effet, depuis sa prise de fonction il y a un an et demi, Moon a multiplié les efforts pour améliorer l'économie du pays. Mais, malgré cela, les indicateurs économiques ne cessent de se détériorer et le niveau de vie de la population stagne. C'est sur la base de ce constat qu’il a élaboré son discours.





D'après le chef de l’Etat, le rêve de « vivre bien » est en train de se réaliser, mais celui de « vivre bien ensemble » est encore loin. Il a ainsi attiré l'attention sur les inégalités et le manque d'équité en Corée du Sud qui, selon lui, constituent un obstacle à l'intégration sociale et au développement durable. S'il maintient sa politique économique actuelle malgré les critiques de l'opposition, c'est qu'il est convaincu qu'elle permettra de transformer la structure de l'économie sud-coréenne de manière à réduire la polarisation de la population. Ainsi, la Corée du Sud deviendra à terme un Etat « inclusif » où tous ses citoyens vivent bien ensemble.





Dans son allocution, Moon Jae-in a également souligné l'importance de la paix. Faisant référence au processus de dénucléarisation et de paix en cours, il a affirmé qu'il fallait « saisir cette opportunité qui s'est présentée comme un miracle », et qu'en cas d'échec, la crise dans la péninsule coréenne ne ferait que s'amplifier. Enfin, il a sollicité une coopération bipartisane des parlementaires en faveur de l'instauration de la paix dans la péninsule.