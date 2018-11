Gang Daniel se classe premier au niveau de la reconnaissance

ⓒ YONHAP News

L’institut de recherche de la réputation des marques de Corée a effectué une analyse très intéressante, du 19 septembre au 20 octobre. Pour cela, il considère comme d’habitude les chanteurs et les groupes comme des marques susceptibles d’être consommées. Et cette fois, il a analysé la reconnaissance des membres de groupes d’idoles.





Il ressort de cette analyse que parmi les membres des boys band, Gang Daniel de Wanna One a occupé le 1er rang. Et derrière lui, se classent Seung-ri de Big Bang et Jimin de BTS, respectivement deuxième et troisième. Selon l’analyse, parmi les expressions liées à Gang Daniel, il y a « beau », « mignon » et « amour ». Et parmi les mots-clés relatifs, on trouve « Wanna One », « dissolution » et « mannequin ». Et plus de 75 % du grand public trouvent l’image de cette star « positive ».