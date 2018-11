Les groupes de chanteurs-acteurs sont de plus en plus nombreux

ⓒ Fantagio Corp

Seo Gang-joon, Lee Tae-hwan, Ahn Hyo-seob… Ces jeunes vedettes ont quelques points en commun. Tout d’abord, ils sont tous des chanteurs-acteurs. Et ils appartiennent tous à l’un des boys bands appelés « groupes d’acteurs ». A la différence des autres groupes d’idoles, ils se concentrent plus sur le métier de comédien, tout en travaillant sur la scène musicale.





Seo Gang-joon et Lee Tae-hwan appartiennent tous deux au quintet Surprise. Et Ahn Hyo-seob, quant à lui, fait partie du quatuor 101. Et il y a d’autres groupes d’acteurs : Surprise U, le groupe cadet de Surprise, et The Man Black, un nouveau boys band composé de 10 chanteurs-acteurs.





En particulier, ce dernier attire beaucoup l’attention du public, alors qu’il n’a pas encore sorti son premier disque. Le président de Stadium Entertainment, Na Byung-joon, l’a lancé en se basant sur ses expériences du passé en tant que président de Fantasio, l’agence de promotion qui abrite Surprise.





D’après de nombreux experts, y compris le président Na, il y a pas mal d’avantages à former des groupes d’acteurs. Avant tout, ils sont en position de force pour conquérir le marché étranger. Chacun des membres de ces groupes travaille comme acteur en Corée du Sud. Et ils se réunissent à l’occasion de fan meetings ou de concerts à l’étranger. Il est plus efficace pour eux de chanter et de danser afin de se rapprocher des fans étrangers, en raison de la différence de langues. Alors que d’autres acteurs chantent lors de fan meetings à l’étranger, ces groupes d’acteurs se différencient d’eux, car ils chantent leurs propres chansons.





Un autre gros avantage, c’est qu’une starlette appartenant à ce type de groupe peut mener deux métiers en même temps même si elle est débutante. C’est un autre avantage par rapport à un acteur qui rêve de chanter ou à un membre de groupe d’idoles qui aspire à travailler comme acteur après s’être bâti une réputation d’abord dans sa première carrière.





Par ailleurs, les membres de The Man Black ont commencé le 17 octobre leurs activités comme acteurs, à travers le Web drama intitulé « Go-vengers ». Et à la mi-novembre, ils mettront au monde leur premier mini-album intitulé « Various Colors ».