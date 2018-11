Festival national des sports : la 100e édition rimera avec paix dans la péninsule

ⓒ Seoul Metropolitan Government

La 100e édition du Festival national des sports de Corée du Sud se déroulera à Séoul du 4 au 7 octobre 2019. Alors que la municipalité avait initialement prévu une organisation commune avec Pyongyang, elle a dû finalement se contenter de la participation des sportifs nord-coréens.





Cet événement sportif a vu le jour en 1920 dans le but de promouvoir le patriotisme des Coréens pendant la colonisation japonaise. A l’occasion de son 100e anniversaire, le pays du Matin clair souhaite en profiter pour renforcer le climat de réconciliation dans la péninsule.





Pour ce faire, Séoul prévoit d’organiser des compétitions de football et de basket-ball entre les deux Corées, ainsi que des spectacles culturels et sportifs de nord-Coréens et une démonstration de taekwondo. Elle compte également envoyer en septembre prochain une délégation au Nord afin de célébrer un festival sportif du même type.