Un mois d’octobre très difficile pour la Bourse de Séoul

Le mois dernier, le marché boursier local a enregistré la plus forte baisse parmi les principales économies dans le monde, avec un petit vent de panique parmi les investisseurs. Du 1e au 26 octobre, tous les marchés dans le monde, dont le Nasdaq américain, ont perdu en moyenne 10 %. Mais pour le Kosdaq, le chiffre a été pire avec un plongeon de 19,3 %, soit la plus forte dégringolade parmi les 30 principaux indices boursiers du monde.

De son côté, le Kospi a perdu 13,4 % au cours de cette période, soit le troisième plus mauvais chiffre des grands indices. Et si l’on additionne les deux indices vedettes du pays, la baisse enregistrée ici a été plus prononcée que dans n’importe quel autre pays du monde. C’est aussi la pire performance des indices locaux depuis la crise financière mondiale d’il y a dix ans, lorsque le Kospi avait chuté d’environ 20 %. Et la tendance devrait se poursuivre dans les semaines à venir.