Kim Su-yeon & Yim Dong-hyeok Grand Duo Concert

Deux jeunes musiciens sud-coréens, la violoniste Kim Su-yeon et le pianiste Yim Dong-hyeok, donneront en duo un concert le 18 novembre au Centre d’arts de Séoul.





Kim Su-yeon mène une carrière internationale, notamment en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne et en Italie. Considérée comme l’une des jeunes virtuoses du violon, elle a sorti plusieurs albums de Mozart, Bach, Schubert, et Beethoven.





Yim est l’un des jeunes pianistes représentatifs du pays du Matin clair. Il a présenté des albums de plusieurs compositeurs comme Chopin, Bach et Mozart.





Lors de ce concert, les deux artistes interpréteront « La sonate pour piano et violon K. 304 » de Mozart, « La sonate pour violon et piano D. 574 : Grand Duo » de Schubert et « La sonate pour piano et violon n° 9, op. 47 » de Beethoven.





Date : le 18 novembre 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/