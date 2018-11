L’Inde construira la voie ferrée la plus haute au monde

ⓒ Getty Images Bank

Le quotidien britannique The Times a annoncé que l’Inde construirait une voie ferrée qui reliera Bilaspur dans l’Etat de Himachal Pradesh dans le nord du pays à Leh dans l’Etat de Jammu-et-Cachemire.





Ce chemin de fer long de 480 km sera posé à 5 360 m d’altitude. Son budget dépassera les 9 milliards d’euros et il entrera en service en 2022.





Leh est une ville située dans l'Himalaya. Proche de la frontière avec la Chine et le Pakistan, elle est un point stratégique pour l’Inde. Mais, en raison de sa situation géographique, en hiver, toutes ses routes sont bloquées et elle se retrouve coupée de l’extérieur.





Or, récemment, beaucoup de touristes viennent visiter cette ancienne ville pour son atmosphère érémitique du royaume du Cachemire. De plus, des sommets de plus de 8 000 m d’altitude à proximité, tels que Nanga Parbat et le K2, attirent des alpinistes et des randonneurs du monde entier. De ce fait, on prévoit que la mise en service de cette voie contribuera à animer l’industrie du tourisme de la région.