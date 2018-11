Japon : les poseurs de lapin au restaurant devront payer une pénalité

ⓒ Getty Images Bank

Le milieu de la restauration japonaise a récemment décidé d’infliger une pénalité aux coupables de « no show ». Ce dernier désigne une situation où le client ayant réservé une table au restaurant ne se présente finalement pas sans annuler sa réservation.





Selon le quotidien économique japonais Nikkei, une association qui rassemblent 80 000 restaurateurs sur l’Archipel et les administrations publiques concernées ont établi un règlement relatif à cette pénalité. D’après celui-ci, si un client a réservé un repas en plusieurs services et ne s’est pas présenté sans avertissement, le prix de ce repas lui sera facturé. Si un client n’est pas venu au restaurant après avoir réservé une table, il devrait payer 50 % du montant moyen que chaque client paie.





Si ces règles ont vu le jour, c’est que les préjudices causés par la non présentation s’accroissent de plus en plus. Il est estimé que leur volume atteint 1,6 milliard d’euros par an. Si on y ajoute les annulations de réservation un ou deux jours avant la date prévue, ce chiffre s’élève à 12 milliards d’euros.