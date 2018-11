Le sommet intercoréen de 2007

ⓒ KBS News

Le 18 septembre, le président Moon Jae-in s’est rendu à Pyongyang pour un sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le cinquième du genre entre les deux Corées depuis la division du pays, et le troisième qui se déroulait à Pyongyang. Le premier avait déjà eu lieu dans la capitale nord-coréenne, en juin 2000. Le deuxième, toujours à Pyongyang, avait réuni en 2007 le président sud-coréen et le dirigeant nord-coréen de l’époque, Roh Moo-hyun et Kim Jong-il.





« La Corée du Nord avait procédé à des tirs de missiles balistiques en juillet 2006 et à son premier essai nucléaire en octobre de la même année. Ces provocations lui avaient valu une résolution de l’ONU à son encontre. La Corée du Sud estimait qu’un sommet était plus que jamais nécessaire », raconte Lee Kwan-se, directeur de l’Institut des études extrême-orientales de l’université Kyungnam à Séoul. Il était à l’époque vice-ministre de la Réunification et chef de la délégation sudiste lors de la réunion de préparation du sommet. Il se souvient.