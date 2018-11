Voyage à la découverte de la médecine traditionnelle coréenne

Asie Horizon 2020 est une oganisation non gouvernementale (ONG) de développement qui mène des programmes de coopération internationale dans les domaines de la santé, de l’eau et de l’environnement. Le président de cette ONG a effectué un voyage académique dans le pays du Matin clair accompagné de cinq professionnels de santé français. Leur point commun ? Ils ont une grande expertise en matière de médecine traditionnelle orientale.





ⓒ Fournies par Lee Seula

Le groupe a visité le centre médical de l’université Kyung Hee, à Séoul, qui compte cinq services dont un de médecine traditionnelle coréenne. Afin de partager leur passion et leur expérience en matière d’acupuncture et de moxibustion, quatre docteurs, Robert Andrei, Yves Dantec, Florence Paturel et Saïd Kimakhe, nous ont accordé un entretien riche en informations. Découvrons le monde de la médecine traditionnelle orientale vu et vécu par des spécialistes occidentaux !