Le pouvoir et l’opposition sont d’accord sur la révision du système d’horaires de travail flexibles

Le pouvoir et l'opposition sont convenus de réviser la réglementation en matière d’horaires de travail flexibles avant la fin de l'année. La modification consistera à faire passer la durée unitaire maximale pour l’application des horaires flexibles à six mois, contre trois mois actuellement. Il s’agit d’une des réformes relatives au marché du travail que le gouvernement entend mettre en œuvre. Les milieux syndicaux ont vivement réagi à cette décision en dénonçant une réforme qui va à l'encontre de l'esprit de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois qui en découle.





Hong Young-pyo du Minjoo, le parti au pouvoir, Kim Sung-tae du Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti de l'opposition, et Kim Kwan-young du Bareun-Avenir, la deuxième formation d'opposition, se sont réunis jeudi à l'Assemblée nationale. Ils ont décidé d'adopter, d’ici fin 2018, une révision de la loi sur le travail prévoyant d'augmenter la durée d’application des horaires de travail flexibles. Un peu plus tôt, le président Moon Jae-in et les chefs de groupes parlementaires des cinq principaux partis s'étaient déjà mis d'accord sur cette mesure. Le numéro deux du parti présidentiel a fait savoir que le dossier serait confié au comité des affaires économiques et sociales pour tenter de dégager un compromis, et qu'en cas d'échec, il serait soumis au vote du Parlement. De son côté, son homologue du PLC a précisé que le pouvoir et l'opposition devraient trouver un consensus d'ici le 20 novembre et que des discussions de travail seraient lancées dans l’immédiat pour aboutir à une révision du dispositif avant la fin de l'année.





Le système d'horaires flexibles consiste à aménager les heures de travail en fonction de la charge de travail, c'est-à-dire en augmentant le nombre des heures travaillés pour les semaines où la charge est élevée, et en le réduisant dans le cas contraire, de manière à ce que la moyenne des heures travaillées par semaine pour une période donnée soit conforme à la durée légale hebdomadaire. Selon la réglementation actuelle, ce dispositif peut être mis en place par un accord entre le patronat et les syndicats pour une durée maximale de trois mois. Mais l’exécutif entend porter cette durée à six mois pour absorber l'impact du passage à la semaine de travail de 52 heures. Une telle mesure répond à la demande des employeurs qui veulent plus de flexibilité dans l'utilisation de leur main-d’œuvre. Le patronat a même demandé une extension de cette durée jusqu'à un an. Les syndicats, de leur côté, s'y opposent en mettant en avant les risques d'abus. Ils craignent également une éventuelle diminution de leurs salaires due aux modalités de décompte des heures supplémentaires majorées. Pour eux, cette réforme constitue une violation de l’esprit de la réduction du temps de travail récemment adoptée par le gouvernement.





Cependant, étant donné l'entente entre le pouvoir et l'opposition sur ce dossier, la révision pourrait être adoptée par les députés sans trop de difficultés. Néanmoins, la vive opposition des milieux syndicaux risque de peser lourdement sur la classe politique. L’exécutif devrait prendre des mesures pour calmer les inquiétudes des salariés, comme la garantie de repos ou le plafonnement des heures hebdomadaires en cas d'application du régime d'horaires flexibles.