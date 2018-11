Washington a rétabli ses sanctions contre Téhéran

ⓒYONHAP News

Les Etats-Unis ont annoncé le 5 novembre avoir rétabli l’ensemble des sanctions économiques et financières contre Téhéran, qui avaient été levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. L’administration américaine a imposé notamment un embargo sur le pétrole et promis des représailles sévères en cas de violation. La Corée du Sud s'est vu toutefois accorder, avec sept autres pays, une exemption temporaire de l'application de ces mesures punitives. Ainsi, elle a échappé au pire pour l'instant. Pourtant, le pays n'est pas totalement à l'abri de leurs effets négatifs.





Selon le département du Trésor américain, plus de 700 individus, entreprises, organisations, avions et navires sont visés par cette deuxième série de sanctions, qui frappent notamment les secteurs du pétrole brut et de la finance. Après leur sortie de l'accord sur le nucléaire iranien en mai dernier, les Etats-Unis avaient rétabli en août une première série de sanctions contre l'Iran. Dans ce cadre, ils avaient essentiellement mis en place des « boycotts secondaires », qui consistent à punir les entreprises et les individus de pays tiers engagés dans des relations commerciales avec Téhéran dans les secteurs notamment du charbon, des métaux précieux comme l’or, de l’acier, ou encore de l'automobile. Quant à la récente deuxième série de mesures punitives, elle consiste, en revanche, à pénaliser directement les transactions dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel et des produits pétrochimiques, ainsi que les échanges effectués par des institutions financières étrangères avec la Banque centrale iranienne.





Pourtant, l'administration américaine a accordé un sursis à huit pays, à savoir la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, l'Italie, la Grèce, le Japon, Taïwan et la Turquie. Selon Washington, ces pays ont déjà réduit considérablement leurs importations de brut iranien durant les six derniers mois, et deux d'entre eux les ont même entièrement stoppées. Ils sont autorisés à continuer leurs achats pendant 180 jours, à condition de poursuivre leurs efforts visant à les réduire. L'exemption sera renouvelée tous les six mois sur la base de ces efforts.





Ainsi, la Corée du Sud pourra continuer d’importer, bien qu'en quantité réduite, du condensat iranien. En outre, le maintien du système de règlement en devises sud-coréennes entre Séoul et Téhéran soulagera les entreprises qui exportent vers l'Iran. Dans ce système, pour régler leurs achats de pétrole iranien, les importateurs locaux versent de l'argent sur les comptes en wons ouverts par l'Iran en Corée du Sud. Les Iraniens, à leur tour, se servent de cet argent pour régler leurs importations de produits « made in Korea ».





Bien que le pire ait été évité, le retour des sanctions américaines contre l'Iran devrait toujours peser sur l'économie du pays du Matin clair. Car Séoul devra continuer de réduire ses importations de brut et faire appel au renouvellement de la dérogation tous les 180 jours. De plus, en raison de la nature du système de règlement avec Téhéran, une baisse des importations d’or noir iranien devrait entraîner inévitablement une baisse des exportations sud-coréennes vers le pays du Moyen-Orient. Au cours du premier semestre de cette année, les exportations sud-coréennes à destination de l'Iran ont déjà reculé de 15,4 % sur un an, pour s'établir à 1,722 milliard de dollars. Séoul poursuit ses efforts pour en minimiser les effets négatifs sur l'économie nationale. Il encourage les exportations vers l'Iran des produits épargnés par les sanctions américaines, tels que les produits pharmaceutiques et certains appareils électroniques, et cherche également à convaincre Téhéran d'importer davantage de produits « made in Korea ».