Les artistes sous le label Brand New Music se produiront début décembre

Brand New Music est un label musical qui abrite de nombreux artistes réputés pour le genre hip hop. En ce moment, il prépare un événement très spécial. C’est un concert collectif prévu le 2 décembre au gymnase de handball SK du parc olympique de Séoul.





Intitulé « Brand New Year 2018 », l’événement rassemblera les artistes suivants : Verbal Jint, SanE, Bumkey, Hanhae, Yang Da-il, MXM, Iruphant, Kanto, Gang Min-hee, Lee Gang et Yenjamin. En particulier, Park Woo-jin et Lee Dae-hwi qui travaillent au sein du boys band Wanna One les rejoindront, aussi. C’est depuis 2011 que Brand New Music organise son concert annuel pour retracer chaque année.





Ce label est plutôt spécialisé dans le genre hip hop mais sous sa tutelle, il y a également des musiciens d’autres genres dont le R&B et la ballade. Ainsi, on pourra apprécier des spectacles de collaboration entre genres, aussi. Même si la salle de spectacle compte 4 000 places, les tickets ont tous été vendus dès leur mise en vente sur internet.