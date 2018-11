Les nouveaux girls bands sont nombreux à apparaître sur le marché musical

ⓒ VINE ENTERTAINMENT

Aujourd’hui, les girls bands qui ont débuté il y a quatre ou cinq ans dominent le marché musical. Ainsi, on ne voit pas encore l’alternance des générations de groupes féminins.





Cependant, les nouveaux girls bands sont de plus en plus nombreux à débuter ces jours-ci. Alors, qui sont-ils ? S#aFLA a fait ses débuts officiels le 18 octobre. Ses quatre membres d’une rare beauté sont toutes très douées pour le chant et la danse. Elles ont déjà un surnom : le deuxième Mamamoo. Ensuite, IZ*ONE a débuté le 29 octobre avec son premier disque « COLOR*IZ ». Le groupe est composé de 12 membres issus de « Produce 48 », un télé-crochet de Mnet. Et le 7 novembre, un autre girls band baptisé Dream Note a fait ses débuts. Il compte huit membres toutes aussi charmantes que talentueuses. Il y a un autre groupe qui apparaîtra bientôt devant le public. C’est Fave Entertainment qui lancera ce girls band provisoirement appelé « Fave Girls ».