Kim Wan-sun entame sa première tournée nationale

Kim Wan-sun est une vedette féminine qui a marqué le milieu musical entre la seconde moitié des années 80 et le début des années 90. Surnommée la « Madonna de Corée » et « Dancing Queen », elle entamera bientôt sa première tournée depuis ses débuts, avec un concert qui aura lieu le 17 novembre au KBS Arena Hall à Séoul. Ensuite, elle se produira les 7 et 8 décembre au KBS Hall à Busan, une grande ville située dans le sud-est de la péninsule coréenne.





Ses débuts remontent à 1986. Son premier album « Tonight » lui a permis de devenir une superstar du jour au lendemain. Ayant une image sexy, elle a séduit le public avec sa danse extraordinaire.





Comptant beaucoup de hits, elle est devenue la première chanteuse sud-coréenne à avoir vendu un album à plus d’un million d’exemplaires. C’était son cinquième opus intitulé « Le pierrot nous sourit ». Et elle a reçu le prix de la chanteuse de l’année cinq ans de suite.





Après la sortie du sixième opus en 1992, elle s’est lancée sur le marché musical taïwanais. Et en 2006, elle est partie pour Hawaï aux Etats-Unis pour ses études en photographie. Depuis son retour dans son pays natal en 2011, elle sort assez régulièrement des nouveaux singles.