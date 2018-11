Bily Acoustie en concert

Date : le 24 novembre 2018

Lieu : Yeonji Hall de la Maison de la Culture du Sori, à Jeonju





Le chanteur-guitariste Bily Acoustie donnera un concert le 24 novembre au Yeonji Hall de la Maison de la Culture du Sori, à Jeonju. Dans son nom, Bily est l’abrégé de la phrase « Because I Love You », et Acoustie provient du mot Acoustic.





Il a reçu plusieurs prix prestigieux, dont le deuxième prix lors du Yoo Jae-ha Song Contest, une compétition musicale destinée aux auteurs-compositeurs-interprètes. C’est en 2013 qu’il a fait ses débuts officiels. Très connu comme guitariste aussi, il joue de la guitare électrique et acoustique lui-même tout en chantant.