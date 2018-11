Baseball : Ryu Hyun-jin restera-t-il chez les Dodgers ?

ⓒ YONHAP News

Le contrat du joueur de baseball Ryu Hyun-jin avec les Dodgers de Los Angeles a expiré à la fin de la saison 2018 de la Ligue majeure. Il est désormais un « agent libre ».





Son équipe d’origine lui a proposé un contrat d’un an. Cette courte durée serait attribuable à son âge et à son épaule gauche opérée en 2015. Si l’athlète sud-coréen accepte cette offre, il touchera un salaire annuel de près de 18 millions de dollars, soit 2,3 fois plus que celui de la saison dernière.





Autre possibilité : celle de signer avec un autre club pour une durée plus longue, mais avec une rémunération plus faible. Or, les lanceurs gauchers comme Ryu ne manquent pas cette année dans le marché des joueurs autonomes. D’où la perspective dominante selon laquelle il restera dans son équipe basée à Los Angeles. Sa décision est attendue jusqu’à demain.