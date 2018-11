Le golf s’impose comme un sport populaire en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

L’Association coréenne de golf a dressé un état des lieux de ce sport dans le pays en interrogeant 5 188 adultes.





Résultat, 6,36 millions de sud-Coréens ont joué au golf en 2017. Le chiffre a été multiplié par 2,5 en dix ans. Ils l’ont pratiqué en moyenne 5,7 fois par mois. Par contre, le montant mensuel dépensé pour ce sport a diminué à 330 000 wons, soit 260 euros.





Quant aux lieux les plus prisés, les salles de golf virtuel où l’on joue à l’aide d’un simulateur étaient les plus populaires avec 43 %. Viennent ensuite les centres d’entraînement en extérieur (23 %), les terrains de golf (18 %) et les centres d’entraînement en intérieur (16 %). Par ailleurs, un amateur de golf sur trois a déclaré s’être rendu à l’étranger pour y jouer.