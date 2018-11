Tennis de table : l’équipe mixte intercoréenne s’incline en demi-finale de l’Open d’Autriche

ⓒ International Table Tennis Federation

L’équipe de tennis de table unifiée des deux Corées a concédé la défaite en double mixte lors de la demi-finale de l’Open d’Autriche samedi dernier.





Composée du sud-Coréen Jang Woo-jin et de la nord-Coréenne Cha Hyo-sim, la paire a fait preuve de ses compétences en battant son adversaire allemand 3 à 1. Pourtant, elle a fini par s’incliner 0 à 3 face aux Chinoises Xu Xin et Liu Shiwen, respectivement numéros 2 et 6 mondiaux.





Malgré tout, ces pongistes coréens sont qualifiés pour la Grande finale de l’ITTF (Fédération internationale de tennis de table), organisée du 13 au 16 décembre à Incheon.