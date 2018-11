Pentathlon moderne : Jun Woong-tae nommé meilleur joueur en 2018

ⓒ Korea Modern Pentathlon Federation

L’Union internationale de pentathlon moderne a décerné, hier, au sud-Coréen Jun Woong-tae le prix de meilleur joueur 2018. Le sportif de 23 ans a également eu l’honneur d’être classé numéro un mondial.





Il faut noter que ses performances cette année sont reluisantes : une médaille d’or et deux d’argent engrangées lors de la Coupe du monde, et une autre en or dans l’épreuve individuelle lors des Jeux asiatiques de Jakarta cet été.