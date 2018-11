Moon Jae-in encourage l’exportation du « mouvement Saemaul »

ⓒYONHAP News

Moon Jae-in a donné son feu vert à l’utilisation de l’expression « Saemaul Undong » pour exporter le mouvement de développement des nouvelles communautés. Cette campagne a été lancée à l’origine dans les années 1970 par le gouvernement de l’époque, mobilisant la population sud-coréenne en vue de développer les communautés régionales. Elle faisait partie des projets phares de l’ancien président Park Chung-hee. Initialement mis en place afin de réparer les dégâts dus aux inondations, ce mouvement a été ensuite employé pour désigner l’ensemble des projets destinés à relancer les zones rurales. Dans ce cadre, les valeurs comme la diligence, le développement personnel et l’autonomie ont été mises en avant. Différents projets de coopération lancés par des villages ont été soutenus et encouragés par le gouvernement central.





Après avoir dopé le développement du secteur primaire, le « Saemaul Undong » s’est établi peu à peu comme un mouvement global visant à moderniser l’ensemble de la société. Il a contribué non seulement à l’augmentation des revenus agricoles mais aussi à l’évolution de la mentalité des sud-Coréens. Mais ce mouvement ne fait-il pas l’unanimité. Arrivé à la tête du pays par un coup d’Etat en mai 1961, Park Chung-hee a rédigé une nouvelle Constitution qui lui a permis d’être réélu pour la troisième fois. Afin de réaliser son ambition de se maintenir le plus longtemps au pouvoir, il avait absolument besoin du soutien des agriculteurs et de la classe moyenne. C’est la raison pour laquelle cette campagne fait polémique malgré ses bonnes intentions.





Moon Jae-in a décidé de maintenir cette appellation controversée pour des projets mis en place à l’étranger en reconnaissant les accomplissements significatifs de ce mouvement. La politique de modernisation de Park Chung-hee a permis à la Corée du Sud de réaliser d’importants progrès pour se hisser au statut de pays en développement. Elle a ensuite attiré l’attention de l’Onu et des pays sous-développés d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. La création de nouveaux villages selon ce modèle a été introduite par 74 pays, et plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement sont venus au pays du Matin clair pour acquérir un savoir-faire en la matière.





Depuis 2010, la province de Gyeongsang du Nord et la Koica, l’agence sud-coréenne de coopération internationale, ont signé un partenariat et formé des équipes de bénévoles. Grâce à leurs efforts, 50 communautés pilotes ont vu le jour dans 15 pays. Quatre instituts consacrés à ce mouvement ont été ouverts en Indonésie, au Sénégal, au Vietnam et au Kirghizstan. Environ 6 000 personnes ont suivi une formation en la matière. L’an dernier, 499 bénévoles sud-coréens ont été envoyés aux quatre coins du monde. Grâce au nouvel ordre du chef de l’Etat, l’exportation du « Saemaul Undong » pourra connaître un nouvel essor.