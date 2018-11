Remaniement : la nouvelle équipe économique va-t-elle rebattre les cartes ?

ⓒYONHAP News

Tous les regards se tournent vers la nouvelle équipe économique de l’exécutif. Rappelons que le changement d’effectif intervient suite au désaccord affiché entre le secrétaire présidentiel à la coordination politique et le vice-Premier ministre à l'économie. Il a été annoncé dans un contexte où tous les indices économiques affichent des résultats décevants.





Le candidat à la succession de Kim Dong-yeon au poste de ministre des Finances n’est autre que Hong Nam-ki, actuellement chargé de la coordination politique. Après avoir obtenu son diplôme en économie, il a commencé sa carrière en tant que haut fonctionnaire et occupé plusieurs postes clés comme directeur de la politique au sein du ministère des Finances et vice-ministre des Sciences. Selon la Cheongwadae, Hong est un grand spécialiste en matière de budget et de finances, avec une profonde compréhension de la politique nationale.





Quant à celui qui prendra les rênes de la coordination politique au sein du bureau présidentiel, il s’agit de Kim Soo-hyun, l’homme qui murmure à l’oreille du président Moon Jae-in. Il est titulaire d’un master en ingénierie urbaine et d’un doctorat en environnement. Lorsque Roh Moo-hyun était au pouvoir, Kim a été nommé vice-ministre de l’Environnement. La Maison bleue a surtout apprécié sa capacité de coordination des politiques et son travail d’équilibriste dans les différentes affaires publiques. Il bénéficie de la confiance infaillible du chef de l’Etat. Ce dernier tente de former une équipe composée de ses hommes de confiance afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle de tour de contrôle des politiques économiques du pays.





Ce remaniement aura-t-il un impact sur la politique économique mise en place par le gouvernement ? Les deux candidats sont unanimes pour dire qu’il n’y aura pas de changement de cap dans la politique actuelle axée sur la croissance innovante et tirée par les revenus. Suite à la création de cette nouvelle équipe, certains s’inquiètent d’une intervention grandissante de l’exécutif dans l’économie alors que d’autres avancent l’hypothèse contraire. Résultat, la future coopération entre le haut fonctionnaire économique et le bras droit du président suscite à la fois des attentes et des préoccupations.