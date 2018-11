Un festival dont le thème est l’alcool se déroulera du 23 au 25 novembre à Séoul.





Le ministère sud-coréen de l’Agriculture et la Compagnie coréenne du commerce agricole et halieutique et des aliments organiseront le « 2018 K-Soul Festival ». « Soul » est le mot coréen signifiant « boisson alcoolisée ».





C’est la plus grande manifestation du genre dans le pays où participent une centaine de fabricants sud-coréens. Pour les amateurs d’alcool, ce sera une bonne occasion de déguster des milliers de boissons du pays.





Cette année, plusieurs tavernes traditionnelles prendront part à cette fête pour proposer divers liqueurs et plats aux visiteurs. Ces derniers pourront également expérimenter la fabrication d’eau-de-vie et assister à des événements connexes variés.





Date : du 23 au 25 novembre 2018

Lieu : aT Center, Séoul

Site : http://www.우리술대축제.kr/