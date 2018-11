Table de Sacheon (II)

ⓒ KBS

Sacheon qui est située dans la province de Gyeongsang du Sud dans le sud-est du pays est une ville maritime au cœur du magnifique archipel méridional Hallyeosudo. Il s’agissait traditionnellement d’une zone de production halieutique importante, et depuis fin des années 1990 on y a aménagé un complexe d’industries de pointe pour attirer les investissements dans les domaines aéronautique et des énergies renouvelables.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » part cette semaine dans cette belle ville afin d’y découvrir les spécialités culinaires d’automne.





ⓒ KBS

La baie de Sacheon est notamment reconnue pour ses voies maritimes étroites et donc la rapidité de ces courants. Ainsi on y a développé le « jukbangryeom » qui consiste à pêcher en utilisant un filet tenu par des stores en bambou installés en forme de V au point d’arrivée et de sortie du cours d’eau. Lorsqu’on remonte le filet, on peut y trouver divers poissons saisonniers. Cette technique profitant du grand écart entre la marée haute et la marée basse développée il y a plus de 500 ans est devenue aujourd’hui un patrimoine prouvant la sagesse de nos ancêtres.

L’abondance des produits halieutiques de qualité a fait naître une culture d’alcool particulière dans cette région. Si vous entrez dans des bars qui sont souvent baptisés « silbijib », on vous sert des amuse-gueules en fonction de l’alcool commandé. Le menu n’étant pas fixé à l’avance, c’est au chef de le préparer avec les produits frais du jour. A un prix abordable, on peut déguster toutes sortes de produits de la mer.





A Seongbangmaeul, un petit village montagneux, on remarque l’arrivée de l’automne avec le paysage de la chasse des sauterelles dans les rizières. Dans le passé, quand on n’avait pas grand chose à manger, on les faisait sauter dans l’huile pour compléter le manque de calcium. Dans les champs, on trouve également les paludines « ureongi » qui ont pris de l’embonpoint. Avec cet escargot d’eau douce, on prépare la fameuse spécialité régionale appelée « garujang ». Dans le bouillon trempé des ureongi, on met de la farine, avant d’y ajouter divers légumes dont les agastaches. Cette soupe était souvent consommée pour assouvir rapidement la faim. Pour les habitants de ce quartier éloigné de la mer, il y avait une astuce particulière pour conserver les produits halieutiques. Pour prendre l’exemple des crabes, on les fait cuire à la vapeur une première fois avant de les conserver dans une jarre de pâte de soja fermenté. On peut les manger en tant que tel, mais on nous propose de les accompagner avec le riz durant la cuisson à la vapeur pour préparer le « gaejangjjim » qui devient un plat d’accompagnement succulent.





ⓒ KBS

La ville de Sacheon dispose de la plus grande boue dans les régions côtières de la province de Gyeongsang du Sud. Une scène amusante attire le regard des visiteurs : on fait des trous dans la boue puis y verse de l’eau infusée de pâte de soja fermenté. Cela fait sortir diverses créatures parmi lesquelles le « ssok » qui ressemble à la crevette. On prépare divers mets avec ce crustacé. Tout d’abord, on les fait frire en les couvrant avec la farine mélangée des morceaux d’agastache pour préparer le « ssokbangaiptwigim ». Quant au « ssokjjim », les ssok cuits à la vapeur, il permet d’apprécier leur saveur originale. Il y a aussi le « ssokmukeunjijjim », l’étouffée de kimchi et de ssok. Quelque soit le plat, le ssok le rend savoureux.





Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair, nous vous proposons de visiter la ville de Sacheon qui est prête à satisfaire vos cinq sens avec son magnifique environnement naturel et ses plats à base de produits halieutiques frais.