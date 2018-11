Les révélations du CSIS enrayent le rapprochement Pyongyang-Washington

ⓒKBS News

Le doute pèse sur les relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Preuve en est l’annulation de la rencontre entre le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et le bras droit de Kim Jong-un, Kim Yong-chol, prévue jeudi dernier à New York. Ce revirement serait lié aux 13 bases de missiles nord-coréennes révélées par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). Dans son rapport publié hier, ce groupe de réflexion américain a présenté le résultat de son analyse sur le site de Sakkanmol.





La base de missiles de Sakkanmol est située dans la province de Hwanghae du Nord, à environ 85 km au nord de la DMZ qui sépare les deux Corées, et à 135 km au nord-ouest de Séoul. Une équipe chargée d’opérer des missiles balistiques à courte portée est stationnée dans cette région montagneuse. Selon le rapport, cette base gère des ICBM de type Hwasong-5 et Hwasong-6. Le site en question dispose de sept longs tunnels et peut accueillir au maximum 18 véhicules qui transportent des projectiles.





Dans un contexte où le récent démantèlement de la base de lancement de satellites de Sohae attire l’attention des médias, la menace militaire que représentent ces bases risque de s’estomper. Rappelons que le régime communiste a lancé, le 10 mars 2016 près de Sakkanmol, deux missiles balistiques à courte portée, probablement de type Scud-C. Après avoir survolé quelque 500 km, les engins se sont abîmés en mer de l’Est.





Face à cette révélation, le département d’Etat américain a souligné que Kim Jong-un s’est engagé à dénucléariser et à démanteler son programme de développement balistique lors de sa rencontre avec Donald Trump. Dans cette déclaration, il a tenté d’éviter de mentionner que la base de Sakkanmol constitue une violation de l’accord de Singapour signé à cette occasion. En revanche, le sénateur démocrate Edward Markey a exprimé son opposition à un deuxième sommet Trump-Kim. Selon lui, le royaume ermite doit prendre une initiative concrète en faveur de sa dénucléarisation avant toute rencontre. Si le rapport du CSIS conforte la position des plus durs au sein de l’administration Trump, le dialogue entre Washington et Pyongyang deviendra de plus en plus difficile.