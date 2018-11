Han Ji-min : de Dae Jang Geum à Miss Baek

ⓒBH Entertainmnet

L'actrice Han Ji-min est devenue incontournable d'abord des petits écrans puis des grands écrans sud-coréens. Elle tient le rôle principal dans « Miss Baek » dont on a présenté mercredi dernier, mais a déjà une longue carrière qui a débuté dans la publicité et les vidéos clips avant de percer à la télé pour un petit rôle dans le célèbre drama « Dae Jang Geum » en 2003.





*Actrice dans Dae Jang Geum

Bien que Han Ji-min n'ait tenu qu'un petit rôle dans la série « Jewel in the Palace » alias « Dae Jang Geum », il faut se souvenir de l'impact énorme que ce soap opéra eut pour la promotion des TV dramas sud-coréens à l’étranger. Cette histoire de cuisine raffinée et de belles poupées autour d'un roi séduisant et requinqué, est la quintessence de la restauration d'une identité nationale coréenne à travers un nouveau roman national qui alimente les séries autant que les films et les romans à l'eau de rose du pays. En interprétant le rôle d’une infirmière du nom de Shin-bi, la jeune Han Ji-min baignait donc dans des eaux fraîches et prometteuses.





*L'acteur Lee Byung-hun comme mentor

Avec son visage de modèle publicitaire, c'est-à-dire un visage qui arrive à se fondre dans tous les personnages tellement il est peu reconnaissable après juste quelques heures de maquillages, Han Ji-min devient la star des romances télévisées et d'abord avec son pygmalion l'acteur star Lee Byung-hun avec qui elle joue dans la série « All In ». Citons ensuite le grand succès télévisé qu'est les TV dramas « Resurrection » en 2005. Han revient au roman national avec les séries « Capital Scandal », roman célèbre, qui met en scène la résistance coréenne à la colonisation japonaise ; puis « Yi San » qui redore l'image du roi Jeongjo, un grand fan du peuple. Bref, cette actrice devient la jolie faire-valoir de la plupart des jeunes premiers de la télévision locale avec une petite préférence pour les têtes couronnées.





*Han au cinéma

Forte de ses bons débuts à la télé, Han Ji-min se tourne vers le cinéma. Ses débuts y sont plus difficiles car elle joue dans « Blue Swallow » un film aussi dans la ligne néo-nationaliste, mais qui s'avère si truffé de distorsions historiques qu'il en fait scandale. Notamment son héroïne, une femme pilote, fut une collaboratrice pro-japonaise durant la colonisation. Han se reprend avec la comédie policière « Detective K », mais les choix de son manager de SM Entertainments pour ses films ne sont pas des succès. Elle aligne les romances et les comédies sans envergures. Finalement, elle trouve un film à succès avec « Age of the Shadows », film de Kim Jee-woon sur la résistance coréenne à la colonisation japonaise menée, au casting, par Song Kang-ho et par le mentor de Han, Lee Byung-hun. Han demeure néanmoins une actrice de sitcom avec des séries comme « Padam padam » et « Rooftop Prince », par exemple.





Est-ce que le film « Miss Baek » fera de Han Ji-min une actrice de cinéma ? Une bonne nouvelle en provenance de la Grande-Bretagne : au London East Asia Film Festival 2018 qui s’est achevé le 4 novembre dernier, elle a reçu le prix d’interprétation féminine.