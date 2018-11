Le taux de chômage en octobre atteint son plus haut niveau depuis 13 ans

ⓒKBS News

Le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis 13 ans en Corée du Sud. D’après les chiffres de l’emploi du mois d’octobre publiés par l’Institut national des statistiques (Kostat), tous les indicateurs sont au rouge. En octobre, le nombre de sud-Coréens ayant trouvé un emploi s’est limité à 64 000. L’augmentation du nombre d’actifs est ainsi restée en dessous de 100 000 pour le quatrième mois consécutif. Quant au taux d’emploi, il ne cesse de dégringoler depuis neuf mois. Le secteur manufacturier, l’un des plus grands pourvoyeurs d’emplois de qualité, traverse une période difficile. Les demandeurs d’emploi dans la trentaine et la quarantaine n’arrivent pas à intégrer le marché professionnel.





« Nous allons mener une réflexion profonde en analysant l’évolution des statistiques liées à l’emploi avant d’établir la politique de l’économie pour l’année prochaine », a déclaré aujourd’hui Hong Nam-ki, candidat au poste de vice-Premier ministre à l'économie. Selon lui, il est impératif de redynamiser l’économie afin de créer un environnement favorable à l’emploi. Les propos de celui qui est aussi nommé au poste de ministre des Finances laissent transparaître le peu de marge de manœuvre politique dont il dispose. La nouvelle équipe économique de l’exécutif fait ainsi face à un défi majeur. A noter que la politique mise en place par le président sud-coréen, comme la croissance tirée par les revenus, est violemment critiquée. Les détracteurs dénoncent particulièrement la hausse du salaire minimum et la réduction du temps de travail. Selon eux, ces mesures adoptées à la hâte n’ont fait qu’aggraver la crise de l’emploi.





De son côté, le gouvernement pointe du doigt les problèmes de fond, comme la stagnation voire la baisse du nombre d’actifs, l’évolution de la structure industrielle et le bouleversement du marché de l’emploi. Il continue de souligner l’importance de poursuivre la croissance axée sur les revenus et l’innovation. Selon lui, il faut d’abord faire face aux difficultés entraînées par la restructuration, avant de constater une amélioration du marché du travail. En attendant, le gouvernement a prévu de créer 59 000 emplois à court terme, principalement dans le service public.