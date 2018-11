Les musiques de films et séries télévisées

Le cinéma sud-coréen a connu des progrès fulgurants au cours des dernières décennies. De nos jours, il n’est plus exceptionnel de voir un film produit au pays du Matin clair dépasser la barre des 10 millions d’entrées. Les films sud-coréens sont exportés dans de nombreux pays et reçoivent souvent des critiques élogieuses. Et pourtant la situation était assez différente dans les années 1990 où le paysage cinématographique sud-coréen a été inondé de films étrangers après la levée des restrictions liées aux importations de ces derniers. Le film le plus populaire à l’époque, « Le fils du général », n’a attiré que 680 000 spectateurs à Séoul. Et il y avait un film sur une jeune musicienne qui a fait salle comble pendant six mois consécutifs en 1993. C’était « La chanteuse de pansori » réalisé par Im Kwon-taek. Le film a fait le plus grand nombre d’entrées dans la capitale sud-coréenne. De plus, ce film sur le pansori a tellement intrigué les spectateurs qu’ils ont commencé à parler partout de cet art du récit chanté.





L’actrice principale de « La chanteuse de pansori » était Oh Jung-hae, mais c’est Ahn Suk-seon qui a interprété les chants de la dernière scène du film. Oh Jung-hae était alors étudiante en musique traditionnelle coréenne. Elle étudiait le pansori sous la direction de la grande chanteuse Kim So-hee. Les musiciens traditionnels de l’époque pensaient que c’était une aberration d’apparaître dans des films ou de jouer de la musique fusion. L’apparition d’Oh Jung-hae dans « La chanteuse de pansori » a contribué à briser ce préjugé, donnant une chance à des musiciens polyvalents d’élargir leur champ d’activité.





La musique traditionnelle est également utilisée pour les séries télévisées. L’une des mélodies les plus connues est « Onara » du drama « Dae Jang Geum » également connu sous le titre « Un bijou dans le palais ». Une autre série télévisée « Chuno » ou « Les chasseurs d’esclaves » est aussi célèbre pour sa musique, en particulier la mélodie intitulée « Les amoureux » interprétée au haegeum par Kkotbyeol.





« Le roi et le clown » et « Ivre de femmes et de peinture » figurent parmi les films historiques sud-coréens les plus populaires. « Le roi et le clown » est inspiré d’un court passage des « Annales de la dynastie Joseon » qui dit que le roi Yeonsan avait un entichement pour l’un des baladins de la cour. Les deux clowns dans le film, Jang-saeng et Gong-gil, présentent un spectacle satirique sur des fonctionnaires corrompus devant le roi. De son côté, « Ivre de femmes et de peinture » raconte l’histoire de Jang Seung-up, peintre de la fin du XIXe siècle, largement connu sous son nom d’artiste Ohwon. Grâce à cet artiste talentueux mais à la fois excentrique, les sud-Coréens étaient nombreux à s’intéresser à la peinture traditionnelle. Dans ce film, Jang Seug-up joue une mélodie au danso en compagnie de son amante Maehyang au saenghwang.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. Un extrait de la bande-son du film « La chanteuse de pansori » interprété au chant par Ahn Suk-seon

2. « Les amoureux » interprétée au haegeum par Kkotbyeol

3. « Suryongeum » ou « Le chant d’un dragon qui vit dans les eaux » interprété par Lee Du-won au danso avec Sohn Beom-ju au saenghwang