Le premier parc à thème sur l’intelligence artificielle au monde a ouvert à Pékin

La presse chinoise a annoncé l’ouverture à Pékin du premier parc à thème sur l’intelligence artificielle au monde. Il s’agit du parc de Haidian, situé dans le nord-ouest de la ville. Le gouvernement du district de Haidian et la société d'Internet chinoise Baidu l’ont rénové sur une superficie d’environ 34 hectares.





Dans ce parc, des navettes sans conducteur circulent toutes les 15 ou 20 minutes. Disposant d’une intelligence artificielle, ces véhicules n’ont ni place de chauffeur, ni volant. Ils peuvent accueillir six ou sept passagers à la fois. Une fois que ces derniers ont bouclé leur ceinture de sécurité, ils ferment automatiquement les portes et démarrent.





Une piste de course munie d’une caméra de reconnaissance faciale fournit des données sur l’exercice des coureurs. Des haut-parleurs intelligents répondent aux instructions des visiteurs, et des équipements de réalité augmentée permettent d’apprendre le tai chi. De leur côté, les lampadaires sont équipés d’écrans pour fournir des informations météorologiques, telles que la température et l’humidité dans le parc.