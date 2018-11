Taïwan soumet à référendum plusieurs questions liées à la vie quotidienne des citoyens

ⓒ Getty Images Bank

Taïwan organise le 24 novembre un référendum. Si ce vote attire particulièrement l’attention, c’est parce qu’il décidera de plusieurs sujets délicats qui pourront changer en profondeur la vie des Taïwanais.





Les électeurs donneront leur avis sur dix questions, dont la fermeture des centrales nucléaires, l’autorisation du mariage homosexuel, la levée de l’interdiction d’importation des produits agricoles et halieutiques provenant de Fukushima au Japon, et le changement de nom du pays lors de sa participation aux événements sportifs internationaux.





C’est l’assouplissement des critères d’organisation des référendums qui a rendu possible la consultation de la population sur des sujets aussi détaillés. Depuis l’an dernier, si 0,01 % des citoyens qui ont le droit de vote pour élire le président de Taïwan, c’est-à-dire ceux âgés de plus de 20 ans, signent, et que 5 % de tous les électeurs, à savoir ceux de plus de 18 ans, signent en plus, il est possible d’organiser un référendum.