La déclaration intercoréenne du 4 octobre 2007

Le 5 octobre dernier, des célébrations ont été organisées à Pyongyang par les deux Corées pour commémorer l’adoption de la déclaration conjointe du 4 octobre, signée 11 ans plus tôt dans la capitale nordiste par les dirigeants des deux camps, le président sud-coréen Roh Moon-hyun et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il.





Il s’agit d’un document en huit points, baptisé « Déclaration pour l’avancée des relations Nord-Sud, de la paix et de la prospérité ». Un document six fois plus long que celui, en cinq points, adopté à l’issue du sommet de juin 2000. Des mesures concrètes y étaient détaillées et avaient pour but de réduire les tensions.





Lee Kwan-se, à l’époque vice-ministre de la réunification, était à Pyongyang lors du sommet de 2007. Récit.