Les merveilles de Hapcheon

Hapcheon est une commune située dans la province de Gyeongsang du Sud, à quatre heures de route de Séoul. Elle est célèbre pour plusieurs produits du terroir, mais pas seulement.





En effet, cette commune abrite l’un des trésors nationaux de Corée, le « Tripitaka Koreana », un recueil de 80 000 plaques de bois d’impression relatant l’histoire du pays. Ce trésor national n°32 est conservé au temple Haeinsa depuis la dynastie Goryeo (918 – 1392 ap. J.-C.) et est aussi appelé Palman Daejanggyeong, en référence au nombre de plaques qui le composent. L’Unesco l’a inscrit au registre Mémoire du monde en tant qure patrimoine documentaire de la République de Corée.





En plus de ce trésor multicentenaire, Hapcheon abrite un tout autre trésor, gustatif cette fois. Les oignons de la commune sont connus pour être délicieux grâce à leur peau épaisse, gage d’un produit à la fois savoureux, croquant et doux en bouche. Ils se conservent, par ailleurs, plus longtemps que les autres variétés.





Concernant les fraises givrées de Hapcheon, elles font le plaisir de nombreux adeptes de ce fruit et des desserts glacés. Elles sont surgelées directement après la cueillette à -30°C, leur conférant un goût et des qualités nutritionnelles supérieurs.





La viande a aussi une place de choix dans le patrimoine de la commune. En effet, le bœuf et le porc sont très appréciés et leur qualité reconnue. Le premier a même un gage de qualité : le label « Hapcheon Hwangto Hanu », pour lequel les éleveurs ajoutent des ingrédients spéciaux dans l’alimentation du bétail, rendant ainsi sa chair tendre et savoureuse.





N’oublions pas le paprika, la farine, le riz et la porcelaine qui sont aussi des biens précieux de Hapcheon.