ALE : vers une ouverture des négociations avec l’Indonésie et la Malaisie

La Corée du Sud va lancer les procédures de négociations afin de conclure un accord de libre-échange bilatéral, respectivement avec l’Indonésie et la Malaisie. L’enjeu est de taille. Car ces deux principaux pays de l’Asean constituent les têtes de pont pour réussir la « nouvelle politique du Sud », prônée par le président de la République. Moon Jae-in a proclamé sa politique tournée vers le Sud dans son discours prononcé au Forum d’affaires Corée du Sud-Indonésie, qui s’est tenu en novembre 2017 à Jakarta. A cette occasion, il a mis en avant les « 3 P » comme concepts-clés de cette initiative : le peuple, la paix et la prospérité commune. Basée sur ces trois valeurs, sa politique a pour but de tirer vers le haut les relations sud-coréennes avec les pays de l’Asean jusqu’au niveau de celles que le pays entretient avec les quatre puissances voisines, à savoir les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la Russie. Elle consiste, entre autres, à élargir la coopération sur tous les fronts, au-delà des échanges commerciaux, allant de la technologie jusqu’à la culture, en passant par l’art et des ressources humaines.





Dans cette perspective, l’Indonésie occupe une place majeure. Elle est le plus grand pays producteur de pétrole en Asie. Elle est également riche en ressources minières. Avec ses 250 millions d’habitants, elle arrive au quatrième rang mondial en matière de population. Elle a le plus grand territoire parmi les pays de l’Asean. Jakarta occupe la 16e place avec un PIB nominal estimé à 1 005 milliards de dollars. Son PIB par habitant s’élève à 3 788 dollars. En 2017, le volume des échanges commerciaux entre la Corée du Sud et l’Indonésie a atteint 17,97 milliards de dollars. Séoul a exporté pour 8,4 milliards de dollars à destination de Jakarta, qui a lui importé pour 9,5 milliards de produits « made in Korea ».





De son côté, la Malaisie connaît une forte croissance économique pour s’imposer parmi les pays leaders de l’Asean. Certes, elle n’est pas comparable à l’Indonésie en termes de population et de superficie. Mais elle est aussi riche en ressources naturelles et dispose d’un fonds souverain conséquent. Par ailleurs, elle occupe la 36e place avec un PIB nominal estimé à 347 milliards de dollars, et le 66e rang en matière de PIB par habitant avec 10 703 dollars. En 2017, le volume de ses échanges commerciaux avec la Corée du Sud a atteint 16,7 milliards de dollars, dont 8 milliards de dollars à destination de celle-ci et 8,7 milliards d’importations. La Malaisie est le quatrième plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié vers le pays du Matin clair.





Séoul participe actuellement aux pourparlers destinés à conclure le partenariat économique régional global (RCEP). Il s’agit d’un accord commercial multilatéral avec les dix pays membres de l’Asean et six autres pays tels que le Japon, la Chine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En même temps, le gouvernement sud-coréen mène des négociations avec l’Asean afin de réviser leur accord de libre-échange actuel de manière à en élargir l’application. L’Indonésie et la Malaisie en font évidemment partie. Malgré cela, Séoul a décidé de signer des accords de libre-échange bilatéraux avec Jakarta et Kuala Lumpur afin de combler les manquements de l’accord multilatéral, autrement dit de sorte à pouvoir inclure rapidement des clauses sur mesure pour les deux partenaires.